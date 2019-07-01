Владимир Захаров, академик и поэт

Белый стих и черные дыры

Турбулентность, теория волн-убийц, черные дыры и поэзия — вот краткий перечень интересов физика мировой величины Владимира Захарова. А на прошлой неделе он еще и презентовал в Москве шеститомник своих стихов под названием «Малое собрание сочинений». Владимир Евгеньевич — давний друг «Огонька». Еще в 90-е в журнале выходили его стихи, а в прошлом году в № 37 появилось большое интервью с академиком. Что в жизни Захарова главнее — физика или лирика, сам сказать он не может, поскольку и тем и другим занимается фактически всю жизнь — с 1961 года, когда впервые приехал в новосибирский Академгородок и сочинил первый верлибр. «Городок был затерянным в сибирской тайге островом свободы,— вспоминает Захаров те времена,— потому что помимо занятия наукой мы могли общаться с лучшими литераторами и поэтами нашего времени». Друзья и соратники Захарова — Александр Величанский, Фазиль Искандер, Евгений Рейн, Александр Кушнер и Наум Коржавин — способствовали тому, чтобы физик состоялся и как поэт. В свое время именно Коржавин сказал Захарову, что в ближайшее время крупный поэт может появиться скорее всего из научной среды. Стихи, надо признать, получились стоящие, наполненные шуршащей травой, древнегреческими героями, русской провинцией, великаншами из скандинавской мифологии, отголосками атомного взрыва, простыми числами и упованием на Бога. «В стихах я все время пытаюсь сместить время»,— признался Захаров на презентации. А в науке поэт всю жизнь ищет порядок в хаосе. Такой вот размах у человека — космический.

Елена Кудрявцева