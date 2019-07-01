Татьяна Доронина, почетный президент МХАТ имени Горького

Не дает ответа

23 июня актеры и зрители МХАТа в видеообращении к Владимиру Путину попросили вернуть Татьяну Доронину на пост худрука (в декабре 2018 года вместо нее был назначен Эдуард Бояков): по их словам, Доронина, ставшая президентом театра, «лишена всех полномочий», а новое руководство «уничтожает достижения Станиславского». Актерский протест можно считать нормой, поскольку любые перемены автоматически оставляют часть труппы за бортом. Это все понимают, поэтому отсылки к Станиславскому мало кого впечатляют. Но показательно, что оба героя скандала — и Доронина, и Бояков — на прошлой неделе сохраняли молчание. Более трети труппы против новой политики театра, а в публичном поле за все отдувается руководитель рекламного отдела МХАТа Александр Замыслов (он утверждает, что «рост продаж у МХАТа каждый месяц составляет 20 процентов»). Между тем можно уже говорить о том, что попытка превратить МХАТ Дорониной в «консервативно-патриотический Гоголь-центр» потерпела крах. В интервью (МК, 25 июня) актриса театра Лидия Матасова рассказала, что на недавнем показе премьерного «Последнего героя» «было 120 зрителей, остальных нагоняли», на другую премьеру, «Последнего срока» по Распутину, «было продано 220 билетов» (в зале МХАТа 1400 мест). Когда Минкульт принимал решение о смене руководства МХАТа, он, конечно, учитывал все эти риски. Но надеялся, что за полгода новое руководство театра сможет предъявить список новых побед. Побед нет. Другое дело, что при Дорониной этих побед, особенно финансовых, тоже не было. Этим, судя по всему, и объясняется молчание ключевых участников скандала: хороших вариантов тут нет, приходится выбирать из двух худших. И этот выбор явно зависит не от них.

Михаил Серафимов