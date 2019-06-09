Благоустройство Перми после сноса НТО оценили в 15 млн рублей

Мэрия Перми предложила предусмотреть в городском бюджете 15 млн руб. на «благоустройство территорий после сноса нестационарных торговых объектов». Соответствующая поправка предложена на рассмотрение депутатов Пермской думы.

Напомним, в прошлом году Пермская дума поддержала изменения в городские правила благоустройства. Новые нормы ужесточили регулирования размещение НТО на частных территориях. Был установлен запрет на размещение таких объектов на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги.

По данным пресс-службы администрации Перми, по состоянию на середину апреля этого года, с земельных участков, находящихся в частной собственности, было демонтировано 186 НТО. Сумма наложенных штрафов за незаконное размещение таких объектов — 18,3 млн руб.

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время общения с жителями в Instagram заявлял, что все преобразования, касающиеся размещения НТО, планируется завершить до конца 2019 года. Как утверждал губернатор, за это время «нужно провести новые аукционы на размещение и убрать нестационарку там, где ее быть не должно».