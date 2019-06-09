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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Пулково из-за сработавшего датчика безопасности

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетел в субботу вечером Петербурга в Екатеринбург, вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика. Об этом со ссылкой на представителя оператора петербургского аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — сообщает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что командир воздушного судна принял решение о возврате в целях безопасности после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем.

На время задержки все пассажиры рейса были обеспечены водой и питанием. Они вылетели из Пулково в 03:24 резервным бортом, уточнили в ВВСС.

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