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Власти Верещагинского района заказали авто за 1,9 млн рублей

Администрация Верещагинского муниципального района Пермского края объявила аукцион на приобретение легкового автомобиля. Согласно порталу госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет -1,9 млн руб. В техническом задании указано, что автомобиль должен быть выпущен не ранее 2019 года, обладать мощностью двигателя 150-200 л. с., автоматической коробкой передач, бортовым компьютером, аудиосистемой, двухзоновым климат-контролем, а также иметь не менее пяти кожаных сидений и соответствовать экологическому классу не менее Евро 5. При этом, чиновникам требуется автомобиль отечественного производства.

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