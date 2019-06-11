Медицина будущего в один клик

Правительство потратит на национальный проект «Здравоохранение» 1725,8 млрд руб. до 2024 года. Регионы получат средства на закупку медицинской техники для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний из федерального бюджета. Новые технологии помогут им достигнуть цели нацпроекта.

В текущем году регионы России получат из федерального бюджета более 11,5 млрд руб. для переоснащения местных больниц и поликлиник оборудованием для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Данные о расходах содержатся в материалах Минздрава России, представленных к заседанию в Госдуме рабочей группы при комитете по охране здоровья. Всего в 2019 году в программу оснащения медоборудованием включена 291 медицинская организация: 107 региональных сосудистых центров и 184 первичных сосудистых отделения.

Финансирование расходов на переоборудование заложено в национальном проекте «Здравоохранение»: за весь период его реализации на эти цели выделят 75,2 млрд руб. Сейчас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний лидирует в структуре причин смертности россиян, поэтому нацпроект ставит своей целью снизить ее показатели с 587,6 случая до 400 на 100 тыс. населения к 2024 году. Также нацпроект предполагает и снижение смертности от онкологических заболеваний, однако пока Минздрав еще не обнародовал данные о финансировании закупок медицинской техники этого профиля.

Впервые масштабное обновление парка диагностического и лечебного оборудования происходило в РФ в 2008–2012 годах. Тогда многие больницы и клиники приобрели оборудование Philips, так как компания производит компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, УЗ-аппараты, позитронно-эмиссионные томографы, то есть весь спектр инструментов, необходимых для эффективного выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на ограничения в закупках медтехники для государственных нужд от иностранных производителей, которые появились в 2014–2015 годах и с которым столкнулись многие поставщики, Philips сможет принять участие и в нынешнем этапе переоборудования больниц и клиник. Это стало возможным благодаря решению компании организовать локальное производство ряда своих товаров на территории Московской области, что позволяет медучреждениям получать необходимую конфигурацию оборудования по международным стандартам качества в более короткие сроки, а не в течение двух месяцев, как это было раньше.

Сегодня инновационные технологии компьютерного томографа Philips позволяют за одно сканирование получить не только детальную визуализацию, но и характеристику тканей по составу, а ультразвуковые решения — диагностировать образования даже при незначительной структурной разнице с окружающей тканью. Высокотехничные разработки созданы для того, чтобы помогать врачам ставить точный диагноз и определять тактику лечения с первого раза и без дополнительных исследований. Для диагностики заболеваний сердца и сосудов Philips предлагает инновационные внутрисосудистые УЗ-аппараты и ангиографы. Использование ангиографа вместе с внутрисосудистым ультразвуком во время малоинвазивных вмешательств снижает риск смерти на 54%, тромбозов стентов — на 51%, а также на 48% — вероятность общих кардиологических осложнений по сравнению с традиционными вмешательствами.

Предоставление высокотехнологичного оборудования, ИТ-решений, услуг сервиса медицинской техники и запчастей компания практикует в том числе путем прямых контрактов, что позволяет сэкономить бюджетное финансирование и направить средства на другие расходы. Сегодня особенно актуальным становится единовременное приобретение медицинского оборудования с помощью финансового лизинга, согласно правилам которого оплату можно производить в течение нескольких лет, а пользоваться — уже с первого дня оформления контракта. Отдельный интерес вызывает перспектива появления в системе государственных закупок контрактов жизненного цикла. Эта модель успешно применяется во многих отраслях, но в отношении медицинских изделий еще только обсуждается. В этом случае заказчик приобретает не просто оборудование, но и фирменный сервис, который оказывает значительное влияние на сокращение его простоя. Однако применение указанной модели в РФ требует внесения изменения в законодательство.

Philips предлагает и другие дополнительные инструменты для повышения эффективности работы лечебных учреждений и улучшения качества медицинских услуг. Например, используя так называемый апгрейд, медучреждение может поддерживать уже существующую систему оборудования на высоком технологическом уровне за счет его модернизации до самой современной версии, при этом не прибегая к кардинальной его замене. Технологически такое оборудование практически не будет отличаться от нового, что позволяет избежать высоких прямых и косвенных расходов.

По мере внедрения инновационных технологий все более важным становится наличие специалистов, умеющих с ними работать. В ситуации массовых закупок медицинской техники, которые запланированы нацпроектом, повышение квалификации станет необходимым для многих специалистов, чья работа будет связана с новым оборудованием. Для развития индустрии здравоохранения на протяжении многих лет Philips делится экспертным мнением с медицинским сообществом по вопросам повышения эффективности работы лечебных учреждений, улучшения качества оказания медицинской помощи, оптимизации ресурсов, планирования, оснащения, сервисной поддержки, а также с привлечением партнеров разрабатывает программы повышения профессиональной подготовки врачей различного профиля и специальностей, ведет сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими центрами, вузами.

Важной частью будущего развития российского здравоохранения в рамках нацпроекта является телемедицина, и здесь Philips также может предложить высокотехнологичные решения. Инновационные продукты Philips в России в области телемедицины охватывают лучевую диагностику, ультразвуковые исследования, службу реанимации. Благодаря им врачи имеют возможность беспрепятственно взаимодействовать друг с другом как внутри учреждения, так и за его пределами, в онлайн-режиме получать «второе экспертное мнение» коллег для дистанционной оценки состояния пациента и выбора тактики лечения. Связанность членов врачебного сообщества при огромной территории РФ может дать новый потенциал для обмена знаниями, опытом и более эффективного лечения пациентов.

Нацпроект «Здравоохранение» также обещает стать прорывным с точки зрения управленческих подходов, которые потребуются для координированной работы на федеральном и региональных уровнях. Компания Philips со своей стороны открыта к сотрудничеству в разных форматах, так как обладает технологиями и экспертизой, необходимыми для выстраивания грамотной и эффективной проектной деятельности в сфере здравоохранения. Примерами проектной работы компании может стать ряд инициатив в сфере борьбы с сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, когда наряду с внедрением технологий и оборудования Philips запускает и комплексную кампанию, чтобы направить на онко/кардиодиагностику пациентов и обеспечить им своевременную терапевтическую и хирургическую помощь.

«История Philips насчитывает более 125 лет, из которых более 100 лет компания разрабатывает и внедряет оборудование для здравоохранения. Мы рады делиться инновационными технологиями и экспертизой в области диагностики и лечения, интегрированной помощи и медицинской информатики. Наши медицинские и ИТ-решения созданы для того, чтобы предоставить врачу максимальные возможности современных технологий в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и чтобы в конечном итоге повышать качество и продолжительность жизни наших граждан»,— говорит Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ.

Елена Воробьева