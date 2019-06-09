Мэрия Перми предложила направить на реконструкцию «Спартака» 269 млн рублей

Администрация Перми внесла на рассмотрение депутатов Пермской думы предложения по изменению параметров городского бюджета на 2019-2021 годах. Одна из поправок касается легкоатлетического манежа «Спартак». Согласно документу, на реконструкцию спортивного комплекса предлагается выделить 269,3 млн руб. (167,3 млн руб. в 2020 году и 102 млн руб. в 2021 году).

В пресс-службе мэрии заявили "Ъ-Прикамье", что окончательная стоимость реконструкции станет известна после разработки проектно-сметной документации. «По предварительным расчетам реконструкция оценивается в 255 млн руб.», - добавили в администрации.

Напомним, мэрия приобрела манеж в прошлом году за 160 млн руб. Спортивный объект площадью 10,2 тыс. кв. м входил в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Магнит-Инвест». Основным кредитором общества является АКБ «Экопромбанк», также признанный несостоятельным. В 2019 году, администрация, по результатам конкурса, заключила контракт на разработку проекта реконструкции манежа «Спартак» с ООО «ПрофПроект». Стоимость контракта ­- 11,5 млн руб.