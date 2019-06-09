Госдума планирует ввести рейтинг для участия в госзакупках

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в закон о госзакупках, которые предполагаю ведение рейтинга деловой репутации бизнеса для участия в них, рассказал в интервью ТАСС первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Планируется ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим формированием для участия в торгах»,— сказал господин Жуков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Поправки будут рассмотрены осеннюю сессию. По словам вице-спикера, изменения помогут бороться с компаниями, которые изначально знают, что не смогут выполнить контракт, но все равно принимают участие в конкурсе.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, комплексный законопроект об упрощении контрактной системы госзакупок. Документ был подписан президентом Владимиром Путины в мае 2019 года.