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Ночью в Екатеринбурге сгорела сауна

В Екатеринбурге ночью на улице Окружная сгорела сауна. По данным МЧС, сообщение поступило в 0:30. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Огнем были повреждены кровля, чердачное перекрытие и внутренняя отделка. На месте работали четыре единицы техники и 11 спасателей. «В 0:50 открытое ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 2:58»,— говорится в сообщении.

Также в ночь на 9 июня на улице Дагестанской сгорела Toyota. Сообщение о пожаре поступило в 3:25. Огонь распространился на 5 кв. м. Пять спасателей и одна единица техники ликвидировали пожар в течение пяти минут, сообщили в ведомстве.

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