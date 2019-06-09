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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Светские мероприятия на ПМЭФ-2019

Три дня, пока шел ХХIII Петербургский международный экономический форум, по вечерам участникам было где отдохнуть. Концерты, приемы, награждения в галерее "Ъ-СПб"

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