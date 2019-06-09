Светские мероприятия на ПМЭФ-2019

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18:08
Гендиректор «Медузы» попросила не выходить на марш в поддержку Голунова 12 июня
17:51
В Смольном не получали уведомлений о планируемых акциях в поддержку Ивана Голунова
17:21
В Петербурге заключены под стражу три сотрудника уголовного розыска
17:00
Компанию признали недобросовестным поставщиком из-за срыва поставки сувениров Гатчинской администрации
16:38
В петербургском порту задержан контейнер с 400 кг наркотиков на 4,5 млрд рублей
16:23
На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы
16:14
ГАТИ оштрафовала «АБЗ-Дорстрой» за нарушения при ремонте на улице Маяковского
15:48
Стала известна дата прощания с депутатом Павлом Зеленковым
15:11
На Санкт-Петербургском южном полукольце запущен новый путепровод у станции Мга
14:35
В Ленобласти по обвинению в хищении 35 млн рублей будут судить директора Сайменского канала
14:22
Аэропорт Пулково в период ПМЭФ-2019 обслужил более 3 тыс. рейсов
13:49
Петербургский сервис доставки продуктов iGooods начинает работать в Подмосковье
13:31
Должностные лица Балтийской таможни задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях
13:21
Довыборы в петербургский ЗакС после смерти депутата Зеленкова могут назначить до 19 июня
12:50
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен заявил, что не собирается делать эвтаназию
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
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Три дня, пока шел ХХIII Петербургский международный экономический форум, по вечерам участникам было где отдохнуть. Концерты, приемы, награждения в галерее "Ъ-СПб"
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
09.06.2019, 09:35
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Журналиста Голунова освободили от уголовной ответственности
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия