Пермские химики профинансируют создание НОЦ в Прикамье

АО «ОХК «УралХим», ПАО «Уралкалий» и правительство Пермского края заключили договор о создании научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное природопользование» на территории Прикамья. Документ был подписан на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение предусматривает формирование НОЦ мирового уровня на базе интеграции университетов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики.

Как сообщалось ранее, проект реализовывается согласно майским указам Президента РФ. Цели создания НОЦ в Прикамье – разработка и внедрение на российском и зарубежных рынках созданных здесь новых технологий, продуктов, услуг в сфере рационального недропользования, а также развитие региона как комфортного и безопасного места для жизни и профессиональной карьеры.

НОЦ откроется в 2019 году и будет являться фактически оператором, площадкой, где будут работать ученые и исследователи трех структур – пермского исследовательского центра УРО РАН, технического университета и пермского госуниверситета. Площадка, где территориально расположится НОЦ, еще не выбрана. На его финансирование в 2019 году в федеральном бюджете заложено порядка 100 млн руб. Предполагается, что основные средства на создание НОЦ выделят частные инвесторы.