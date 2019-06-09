Сеть «Семья» увеличила долю в сервисе по доставке продуктов до 25%

ООО «Пермская торговая сеть» (управляет супермаркетами торговой сети «СемьЯ», входит в ГК «ЭКС») 17 мая увеличило свою долю в ООО «Домой доставим» с 10 до 25%, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Свою долю в компании снизила Алевтина Казанцева, ранее владевшая 18,9%. Крупнейшим учредителем службы доставки продуктов домой является основатель стартапа Юрий Грицюк. Директор «Семьи» Ксения Пьянкова сообщила, что сеть больше не планирует увеличивать долю.

ООО «Пермская торговая сеть» вошло в состав учредителей ООО «ДД» летом 2018 года. Сам сервис был создан в 2016 году и сразу позиционировался как интернет-магазин с доставкой по Перми и краю сети «Семья». Все непрофильные для ритейлера процессы, связанные с онлайн-торговлей, «Семья» отдала на аутсорсинг компании «Домой доставим», которая выступила партнером проекта. Компания осуществила интеграцию с базой данных ритейлера и оцифровку товарной матрицы, обеспечила программную поддержку интернет-магазина (вебсайт, приложение для смартфонов, CRM и CMS-системы, Android-приложения для сборщиков и проч.), занялась комплектацией и доставкой онлайн-заказов покупателям.

Выручка ООО «ДД» в 2017 году составила 3,9 млн руб., чистая прибыль — 818 тыс. руб.