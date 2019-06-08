Уральский культурный форум в Екатеринбурге посетили более 2,7 тысяч человек

Уральский культурный форум, который проходил в Екатеринбурге с 5 по 8 июня, посетили более 2,7 тыс. человек из 39 регионов России. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. Инициировал форум полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов. Организатором мероприятия выступило региональное министерство культуры.

Всего за четыре дня на форуме прошло 86 мероприятий, работало 45 площадок в 11 секциях, на которых выступило 211 спикеров. Следующий Уральский культурный форум пройдет в Тюменской области.