Ижевчане поддержали создание пешеходной зоны на территории набережной пруда

В Ижевске завершился опрос горожан о создании пешеходной зоны на территории пруда. Его провели администрация и общественная палата города в социальных сетях.

В голосовании приняли участие 1,76 тыс. человек. 39% или 668 опрашиваемых поддержали создание пешеходной зоны, если будет сохранена парковка от плотины до Индустриального техникума. 31,7% или 558 человек выступили против ограничения движения транспорта. 29,3% или 516 опрашиваемых поддержали создание пешеходной зоны на всей территории набережной в выходные дни.

Напомним, что с предложением создать пешеходную зону на набережной Ижевского пруда выступили представители ГИБДД на техническом совете при управлении благоустройства и транспорта администрации 14 мая. Въезд транспорта планируют ограничить на участке, начиная от здания №3 по ул. Милиционная.