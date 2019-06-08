Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает о нарядах, которые выбирает супруга украинского президента Владимира Зеленского.

Елену Зеленскую сравнивают с Меланией Трамп и Кейт Миддлтон. Ее наряды рассматривают под микроскопом и детально обсуждают. Причем до недавних пор о ней и ее вкусах было известно немного. Но, став первой леди Украины, Зеленская завела Instagram, в который, помимо официальных фото, начала выкладывать и свои модные луки.

Особенно приглянулся наблюдателям костюм песочного цвета, который она выбрала для визита в Брюссель. Столь же расслабленный, сколь элегантный. Комплект состоял из удлиненного пиджака и брюк-кюлот. Образ дополняли белые кеды, футболка и темные очки. Сумку первая леди выбрала демократичного бренда Staud, стоимостью около $300.

Судя по всему, в вопросах моды Елена Зеленская старается быть патриотичной. Уже второй раз она выбирает для выходов наряды от украинских дизайнеров. Вышеупомянутый — дело рук киевского бренда SIX. На инаугурацию мужа она надела костюм украинского бренда ARTEMKLIMCHUK, который тоже высоко оценили критики. Он состоял из молочного цвета платья и кейпа. Семеро мастеров трудились над ним в течение 184 часов. Представители Зеленской позже рассказали, что вышивка на рукавах кейпа была выполнена по мотивам ковров Сумской и Полтавской областей начала XIX века. Образ первой леди дополняли серьги, тоже выполненные по индивидуальному эскизу и тоже украинского бренда.