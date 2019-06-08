Пожар в свердловской колонии ликвидирован

Пожар, произошедший сегодня, 8 июня, в исправительной колонии строго режима №8 в поселке Гари (Свердловская область), ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. Первоначальная причина возгорания — природный фактор: порывистый ветер и солнечная погода.

«Огонь повредил жилое здание для осужденных на 100 человек, отряд строгих условий для нарушителей порядка на 50 человек, промышленный ангар и здание внутреннего штаба, который находится на режимной территории»,— пояснил руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко. По его словам, основные объекты колонии не пострадали. Для заключенных планируется увеличить количество спальных мест в уцелевших жилых помещениях. «Если этого будет недостаточно, то часть заключенных могут распределить по другим аналогичным колониям в регионе»,— сообщил Александр Левченко.

По данным свердловского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:56 по местному времени. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. «Быстрому распространению огня по деревянным строениям способствовал порывистый ветер. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. В тушении пожара участвовали около 50 человек, 13 единиц пожарно-спасательной техники и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.