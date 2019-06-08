«От следователей исходит огромное количество запретов»

Задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в больницу. Ранее к нему в отделение полиции приезжали две бригады скорой помощи — у корреспондента подозрения на переломы. По словам адвоката Дмитрия Джулая, изначально следователи были против госпитализации. Спецкорра «Медузы» обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В Никулинском суде Москвы в субботу ему должны избрать меру пресечения. Там проходят одиночные пикеты. О том, что происходит возле здания суда,— корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

— Как люди возле здания суда отреагировали на новость о том, что Ивана Голунова везут в больницу?

— Это однозначно хорошая новость для тех, кто как-то переживает за Голунова и в целом озабочен этой ситуацией. Конечно, все были возмущены и обескуражены реакцией следствия. Две бригады врачей настаивали на госпитализации, говорили о том, что, возможно, он мог получить серьезные травмы — перелом ребер. Сначала отказывались даже пустить к нему эти бригады скорой помощи. От следователей исходит какое-то огромное количество запретов, совершенно не обоснованных, явно нарушающих нормы УПК. С некоторым облегчением эту новость восприняли собравшиеся у суда.

— Заседание суда все-таки состоится или какая процедура далее предусмотрена?

— Без него оно не состоится. Как мне удалось выяснить, формально 48 часов, в течение которых человек может быть задержан без дальнейшего продления задержания, еще не истекли. Протокол оформили накануне около 4 часов утра. Насколько я понимаю, дальнейшее развитие событий подразумевает два варианта. Либо его обследуют в больнице и госпитализируют, и тогда заседание суда по избранию Голунову меры пресечения отложится до его выписки. Либо его не госпитализируют, и тогда из больницы он под конвоем отправится в суд, где уже будет решаться вопрос об аресте или о продлении задержания еще на 72 часа. Следствие может попросить суд продлить его еще на трое суток, за это время могут быть собраны необходимые материалы.

Люди возле здания суда пока не собираются расходиться и ждут дальнейшего развития событий.

— Ты говорил, что проходят одиночные пикеты. По такой же схеме, как накануне на Петровке?

— Некоторые пикетчики стоят ближе друг к другу, чем положено. Но надо сказать, что полиция задержала утром несколько человек, которые стояли с плакатами прямо на ступенях суда. К тем, кто стоит через дорогу, напротив здания, полицейские интереса не проявляют и явно, как вчера, с рулеткой, никто это расстояние измерять не собирается.

— Мы знаем, что тебе удалось пообщаться с членом Общественной наблюдательной комиссии Иваном Мельниковым. Что он рассказал о состоянии Голунова?

— За последние сутки он дважды посещали Голунова. Он заявил, что Ивана перевели в двухместную камеру, где он все-таки смог выспаться, хотя накануне Голунов жаловался, что более суток не спал и не ел. Теперь говорят о том, что поспать ему удалось, ему передали какие-то предметы личной гигиены. Судя по тону представителя ОНК, ситуация немного нормализовалась в плане условий содержания.

Адвокат Ивана Голунова Ольга Динзе — в интервью “Ъ FM”: Я подъехала к 71-й больнице. Нам сообщили, что он находится здесь и якобы после обследования его этапируют в суд. В процессе проведения следственных действий и предъявления ему обвинений ему становилось хуже. Сначала, как он объяснил, у него была головная боль, головокружения, которые у него наблюдались с момента падения, когда он ударился головой вечером 6 июня после задержания. Сейчас состояние здоровья ухудшилось. У него сильные боли в области девятого и десятого ребра, что и подтвердили врачи скорой помощи, имеются гематомы в области спины и ребер, слева, а также головы и на лице. Как пояснил подзащитный, сотрудники полиции не только, так сказать, уронили его, и он ударился головой о ступеньки, но также после этого один из сотрудников несколько раз ударил его ногой в область ребер, которые в настоящее время у него и болят. Если врачи установят, что он может принимать участие в заседании, то его этапируют в суд для продления срока задержания до 72 часов. По прибытии я и адвокат Дмитрий Джулай попросили пообщаться с нашим подзащитным перед следственными действиями. Сначала возражал конвой, сообщал нам о том, что мы можем это сделать только в их присутствии. Но мы настояли, и следователь в дальнейшем согласился предоставить нам такую возможность, в коридоре — конвой находился на расстоянии. Таким образом, нам удалось достаточно пообщаться с подзащитным перед следственными действиями.

Беседовал Максим Митченков