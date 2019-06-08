Вице-премьер Акимов недоволен ходом строительства трассы М-11

Вице-премьер Максим Акимов посетил стройплощадку VIII комплекса строящейся платной трассы М11 Москва—Санкт-Петербург. Он заявил журналистам, что не обнаружил «фатальных» для сроков сдачи трассы проблем, но в общем остался недоволен исполнением графика строительных работ. «Если бы я был доволен ходом работ, меня бы здесь не было»,— пояснил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

При этом господин Акимов отметил, что сроки сдачи объекта «никоим образом не под угрозой». «Никаких проблем, которые были бы фатальны для сроков или технически неустранимы, тоже мы с коллегами не обнаружили. Нужна дополнительная мобилизация людей, техники. Мы договорились, как это делать, в какие сроки»,— рассказал он.

Скоростная автомобильная дорога «М-11 Москва – Санкт-Петербург» протянется от МКАДа до примыкания к КАД Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км. Полностью открыть новую трассу планируется в текущем году. Стоимость проезда по автотрассе составит около 2 тыс. руб.