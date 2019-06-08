Теплосети Пушкина и Колпино реконструируют в формате ГЧП Смольного и «Газпрома»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в рамках ПМЭФ-2019 обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером планы по реконструкции теплосетевого хозяйства Пушкинского и Колпинского районов города. Как пояснили в пресс-службе Смольного, необходимость масштабной реконструкции тепловых сетей на данной территории связана с высоким износом трубопроводов и оборудования.

В рамках встречи стороны пришли к мнению, что наиболее перспективным в данной ситуации может стать формат концессии в формате частно-государственного партнерства. В проект комплексной программы будут включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, оборудования на энергоисточниках и групповых котельных.

Стороны договорились подготовить дорожную карту с целью определения параметров проекта и оценки возможного участия в данной программе ПАО «Газпром».