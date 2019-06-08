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Магнитогорского дилера «АвтоВАЗа» купили пермские бизнесмены

Собственники пермского автодилера «Брайт Парк» Олег Долженков и Виктор Белебезьев приобрели 100% магнитогорской компании «Инкомсервис-М» - официального дилера «АвтоВАЗа». Как сообщает «Ъ-Прикамье», до этого владельцами «Инкомсервис-М» были трое бизнесменов из Магнитогорска.

«Брайт Парк» занимается продажей автомобилей Lada, UAZ и Skoda. Ранее компания приобрела дилеров «АвтоВАЗа» в Екатеринбурге и Волгограде, кроме того, открыла автосалон в Ростове-на-Дону.

«Инкомсервис-М», по данным «СПАРК-Интерфакс», завершил 2017 год с выручкой 247,7 млн руб. и убытком 557 тыс. руб.

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