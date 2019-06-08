В ликвидации пожара в свердловской колонии используют вертолет

В поселке Гари (Свердловская область) ликвидируют пожар на территории исправительной колонии строгого режима №8. В тушении пожара задействованы вертолет Ми-8, восемь единиц техники и 35 спасателей при участии опорного пункта из Верхотурья.

«По предварительной информации, горят три барака для проживания осужденных и производственно-складское помещение. Площадь распространения около 2 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в региональном управлении МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 10:56 по местному времени.

По словам руководителя пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, пожар распространялся по ветру. «После ликвидации возгорания и проливки будет проведена проверка и оценен ущерб. Тогда можно будет определить, есть ли смысл перераспределения осужденных в другие колонии», — сообщил он. Уточняется, что колония рассчитана на 550 человек.