Стали известны параметры проектов новых резидентов петербургской ОЭЗ

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме несколько компаний подписали соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Как ранее писал “Ъ-СПб”, их бизнес-планы были рассмотрены Экспертным советом зоны 31 мая.

Компания «Биоген» в течение семи лет намерена построить на участке площадью 4 га фармацевтический завод по выпуску оригинальных препаратов и дженериков. Объект включит как научно-исследовательские, так и производственные мощности. Общий объем инвестиций — 4,6 млрд рублей. Предприятие является 100% дочерним обществом фармкомпании «Вертекс», третья очередь завода которой сейчас также строится в ОЭЗ. В 2018 году «Вертекс» реализовал 68 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 7,4 млрд руб. Помимо них, компания выпускает линейку косметических средств и БАДы. По данным “Ъ-СПб”, на заводе «Биоген» она намерена производить пробиотики и гормональные средства.

Научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины» планирует вложить 2,7 млрд руб. в создание проектно-конструкторских мощностей на территории Центра трансфера технологий площадки Новоорловская, в котором компания арендует 1 тыс. кв. м. НПЦ, являясь дочерним предприятием Уральского завода гражданской авиации, занимается проектированием и сертификацией малоразмерных газотурбинных двигателей. В ОЭЗ она намерена создать почти 100 новых рабочих мест.

Корейско-японский консорциум Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. арендует участок площадью 1,5 га, где собирается построить завод площадью 2,9 тыс. кв. м по выпуску полиольных систем с низким содержанием летучих органических соединений для использования в автопроме, производстве холодильной техники, строительстве, мебельной и обувной промышленности. Завершить строительство завода с прилегающей логистической инфраструктурой планируется к концу 2021 года. Сметная стоимость проекта, который ожидает дальнейшее расширение, составляет 539 млн руб.

ООО «АМТ», основанное выходцами из ЛОМО, заявило инвестиции в размере 418 млн руб. в организацию разработки и производства оптических элементов (пластиковые линзы), изделий из пластика для электроники, приборостроения и медицины, а также технологической оснастки, прецизионных металлообрабатывающих станков с ЧПУ на основе станин из искусственного камня и различных изделий для промышленности. Запустить предприятие планируется в три очереди, завершив строительство трех типовых корпусов площадью 1,5 тыс. кв. м каждый с 2021 по 2023 годы. Общий срок реализации проекта — до 2025 года. Компания арендует в ОЭЗ 1 га.

Елена Большакова