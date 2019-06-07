Локомотив социальной ответственности

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» стало лучшим в номинации «Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса» в областном конкурсе «Предприниматель года-2018».

30 мая в Нижнем Новгороде генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса. Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства, организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональным отделением Торгово-промышленной палаты.

Арзамасский приборостроительный завод ведет активную социальную политику и реализацию благотворительных программ, за что ему присуждено первое место в соответствующей номинации. В 2018 году на эти цели предприятием было направлено около 44 млн рублей по различным направлениям.

— АПЗ — это уникальный завод, уникален и его генеральный директор, — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в Нижегородской области Павел Солодкий. — Совсем недавно прошел замечательный фестиваль «Арзамасский гусь», ежегодно проводимый по инициативе Олега Вениаминовича. Когда я увидел, что об этом празднике рассказывают на Первом канале, осознал, что Олег Вениаминович Арзамас и Нижегородскую область выводит на новый, уже всероссийский уровень не только работой предприятия, но и мероприятиями, которые проводятся для арзамасцев, нижегородцев и жителей других городов России.

Олег Вениаминович также отметил, что предприятие берет на себя обязательства и по созданию комфортного делового климата. В работе крупного бизнеса не менее важно налаживать деловые партнерские отношения с предприятиями мелкого и среднего бизнеса Нижегородской области, Арзамаса и Арзамасского района.

За высокие социально-экономические достижения коллектив АПЗ ежегодно заносится на Доску Почета г.Арзамаса, одиннадцать раз награждался Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в сфере авиастроения.

Победители в номинации «Социальная ответственность и благотворительность»

1 место: АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина».

2 место: АО «Выксунский металлургический завод».

3 место: ООО «Фройденберг Политекс».