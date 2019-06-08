«В последние годы всех затмил апероль-шприц»

Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает об ингредиентах, которые входят в состав некоторых коктейлей.

Продолжаем утолять жажду прохладительными летними напитками. И сегодня поговорим о сезонных коктейлях, без которых не мыслит себя ни один московский бар и ресторан.

Практически в любом заведении вы найдете сангрию белую, красную либо игристую — на основе соответствующего вина, со свежими фруктами, сахаром, каплей бренди и какого-нибудь сухого ликера. К числу таких же незатейливых народных напитков можно отнести мохито из рома, содовой, лайма, мяты и сахара, и его родных сестер — кайпиринью из кашасы, лайма и сахара и кайпироску из водки, лайма и сахара.

Далее вверх по рейтингу идут коктейли с просекко. Конечно, же «Беллини» с мякотью белого персика (в твистах это может быть и личи, и маракуйя, и клубника). Разумеется, сгроппино, состоящий из просекко, взбитого с лимонным сорбетом. И, бесспорно, негрони и апероль. Они тоже близкие родственники, поскольку основу их составляют знаменитые итальянские вермуты: для негрони смешивается кампари со сладким красным вермутом и джином, а для апероля, соответственно, апероль с апельсиновым соком либо с газированной водой.

Но в последние годы, конечно же, всех затмил апероль-шприц, в котором апероль смешивают с просекко и газированной водой. В Москве последние пару летних сезонов, кажется, только его и пьют. В этом году к ним прибавился совсем нетрадиционный голубой апероль-шприц. Называется он «Апероль дайвер» и состоит из апероля, белого вина и ликера Блю Кюрасао. А потому и цвет у него не красный, а небесно-синий.