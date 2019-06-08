Андрей Назаров освобожден от должности прокурора Башкирии

Андрей Назаров, который возглавлял прокуратуру Башкирии с апреля 2013 года, указом президента России Владимира Путина освобожден от занимаемой должности, сообщает Генпрокуратура России. Он переведен на должность прокурора Курганской области сроком на пять лет.

Напомним, в марте депутаты Курултая Башкирии одобрили кандидатуру заместителя начальника главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Камиля Кашаева на должность прокурора республики. Указ о его назначении пока не опубликован.

Дарья Кучеренко