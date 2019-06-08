Главную базу «Пермавтодора» в Перми купил торговец ломом из Екатеринбурга

По итогам торгов конкурсному управляющему ОАО «Пермавтодор» удалось реализовать часть имущества. Так, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, владельцем производственной базы на ул. Промышленной, 97а, стало ООО «ТК „Чермет“». Сумма контракта составила 57 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Чермет» зарегистрирован в Екатеринбурге, занимается торговлей ломом. Директором и владельцем является Роман Боровков. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Планы «Чермета» относительно базы «Пермавтодора» выяснить не удалось: известный номер телефона господина Боровкова не отвечал.

Напомним, крупный дорожный подрядчик признан банкротом в 2016 году и находится в конкурсном производстве. Ранее, согласно бухгалтерским отчетам, компания обладала активами на сумму 556 млн руб. Требования к должнику, включенные в реестр кредиторов, составляли около 1 млрд руб.