Прокуратура отреагировала на попадание Прикамья в антирейтинг бизнес-уполномоченного

Прокуратура Пермского края решила выяснить причины, повлиявшие на величину индекса административного давления на бизнес в Пермском крае.

Напомним, рейтинг был представлен бизнес-уполномоченным президенту РФ в мае. В нем Пермский край первоначально входил в пятерку регионов с наибольшим административным давлением на бизнес. Затем рейтинг был скорректирован и Пермский край оказался на 55 месте.

В рейтинге в первую очередь учитывалась деятельность Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, МЧС, жилищной инспекции и весовом контроле на транспорте.

Одним из показателей индекса является «снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности» (соотношение количества предупреждений от общего числа наказаний).

В частности, надзорный орган проверил региональное управление Россельхознадзора и выявил нарушения статьи КоАП, определяющей особые условия, при которых предпринимателям штраф может быть заменен на предупреждение.

В ходе проверки установлено, что при идентичных обстоятельствах фактов нарушений бизнесом фиксировались случаи назначения наказаний, как с применением приведенной нормы закона, так и без нее. «Подобная практика недопустима» - говорится в заявлении прокуратуры. Руководителю управления внесено представление.

Напомним, что с 4 июня краевой Россельхознадзор возглавляет министр сельского хозяйства края Александр Козюков.