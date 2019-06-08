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«Брайт Парк» вышел на рынок Магнитогорска

Владельцы пермского дилера «Брайт Парк» Олег Долженков и Виктор Белебезьев выкупили 31 мая 100% долей ООО «Инкомсервис-М» в Магнитогорске. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Ранее доли в компании принадлежали трем физлицам — бизнесменам из Магнитогорска.

«Инкомсервис-М» — официальный дилер «АвтоВАЗа» в Магнитогорске. По итогам 2017 года «Инкомсервис-М» отчитался о выручке в 247,7 млн руб. и убытке в 557 тыс. руб.

«Брайт Парк» в Перми продает автомобили Lada, UAZ и Skoda. Ранее компания выкупила дилеров «АвтоВАЗа» в Волгограде и Екатеринбурге, а также открыла салон в Ростове.

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