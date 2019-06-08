Причиной прошлогодних летних пожаров в Калифорнии мог стать осколок горячего металла

Причиной лесных пожаров, которые вспыхнули в июле прошлого года в штате Калифорния, стал осколок раскаленного металла или вылетевшая из-под молота искра. К такому выводу пришло управление лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE) штата после тщательного расследования, сообщает CNN.

«CAL FIRE определило, что пожар была вызван искрой или осколком горячего металла, приземлившимся на восприимчивый к возгоранию слой почвы»,— приводите заявление ведомства телеканал. Отмечается, что это могло произойти в момент, когда рабочие забивали в землю металлический кол.

CNN напоминает, что общая площадь пожара составила более 459 тыс. акров. В результате пожара было уничтожено 280 сооружений, погиб один пожарный и три получили ранения. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате режим чрезвычайной ситуациию