Законодательные новации стимулируют приход малого и среднего бизнеса в ТОСЭР «Павловск»

Фото: пресс-служба облдумы

Воронежская областная дума приняла закон, который способствует, в том числе, привлечению новых резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая создана для содействия экономическому росту моногорода Павловск.

Действие закона «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов» разъяснил председатель облдумы Владимир Нетёсов: «Документом создаются благоприятные экономические условия для инвестиционной активности в регионе, в частности, на ТОСЭР «Павловск». Вопрос касается предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов в аренду без проведения торгов. Перечень таких направлений был расширен двумя новыми подпунктами. Первый из них позволяет предоставлять соответствующие участки для создания и развитие инфраструктуры поставки и продажи сельскохозяйственной техники».

В Воронежской области планируется реализация инвестиционного проекта по строительству торгово-выставочного центра по реализации сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также сервисного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса.

Объем инвестиций в объект - 80 млн руб., благодаря которым будет создано более 100 рабочих мест, налоговые платежи составят не менее 10 млн руб. в год, – напомнил председатель облдумы. - Еще один новый подпункт позволит предоставлять земельные участки в аренду без торгов для создания и развития производств по видам экономической деятельности, разрешенных в рамках ТОСЭР».

При этом законодательными корректировками установлены специальные критерии предоставления участков для потенциальных резидентов «Павловска». Если ранее нижний порог для отнесения инвестпроектов к масштабным предусматривал создание не менее ста рабочих мест (и 50 для сельскохозяйственных проектов) и ежегодного поступления 10 млн руб. налогов в консолидированный бюджет, то внесенными изменениями данные условия значительно смягчены.

Получить землю на льготных условиях смогут резиденты ТОСЭР, заявляющие проекты с объемом налоговых отчислений от 1 млн руб. и числом рабочих мест от 10. В настоящее время запланировано размещение шести производств в «Павловске» с объемом инвестиций от 2,5 млн до 1 млрд руб., на каждом из которых будет создано от 10 до 85 рабочих мест.

Как подчеркнул Владимир Нетёсов, изменения в законе дадут новые возможности для поддержки малого и среднего предпринимательства в Павловском районе в дополнение к уже существующим на уровне Воронежской области. «Привлечение инвесторов, открытие новых производств позволит гарантировать стабильность социально-экономического развития города и обеспечить прирост трудоспособного населения Павловска. Уверен, данные законодательные новации будут и в дальнейшем стимулировать приход в ТОСЭР малого и среднего бизнеса, который на сегодняшний день очень заинтересован льготным режимом этой территории», – считает председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.