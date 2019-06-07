В Петербурге прошли пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан в Москве по подозрению в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ). В столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли «пять свертков с порошкообразным веществом». Сам Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили, а журналистское сообщество связывает задержание с его профессиональной деятельностью.

Всего на Невском проспекте собралось более 50 человек, большая часть из которых — журналисты. Серия пикетов была знаком солидарности профессионального сообщества в поддержку журналиста. Полицейские подходили к каждому из пикетирующих, записывая их паспортные данные, однако никого не задержали. На акции присутствовали журналисты таких изданий как «Фонтанкаюру», The Insider, «Команда 29», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Поребрик.Медиа» и другие.

«Я никогда не выхожу ни на какие политические пикеты. Всегда, когда я выходил, это касалось журналистов. В прошлый раз это касалось расследования нападения на журналиста Олега Кашина. Я убежден, что сегодняшнее задержание нашего коллеги в Москве — это политически мотивированное задержание»,— заявил главный редактор издания «Поребрик.Медиа» Василий Романов.

На сайте ГУ МВД по Москве сегодня появились фотографии, которые якобы были сделаны «при обследовании жилища подозреваемого». Позже в полиции признали, что фото «нарколаборатории» были сделаны не в квартире Ивана Голунова. Адвокат журналиста заявил, что завтра ему предъявят обвинение.

Иван Голунов известен своими расследованиями про РПЦ, реконструкцию Москвы и злоупотребления в столичной мэрии.

Марина Царева