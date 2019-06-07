Курс доллара. Прогноз на 10–14 июня

На минувшей неделе российский рубль смог отыграть часть утраченных позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 64,87 руб./$, что более чем на 50 коп. ниже значений конца предшествующей недели. Укреплению российской валюты способствует высокий спрос на нее со стороны международных инвесторов, которые активно скупали облигации федерального займа РФ. Ослабление доллара США наблюдается и на мировом рынке, чему способствуют сигналы от ФРС США о возможном смягчении денежно-кредитной политики.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Нордеа-банк
|65.00
|Промсвязьбанк
|64.50-65.50
|"БКС Премьер"
|64.50-66.00
|Банк Зенит
|65.00
|СМП Банк
|64.30-66.00
|Банк Русский Стандарт
|64.85-65.70
|Консенсус-прогноз *
|65.11
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Татьяна Евдокимова, экономист
Традиционным фактором поддержки выступят аукционы ОФЗ
Слабые данные по рынку труда в США укрепляют ожидания участников рынка относительно скорого снижения ставки ФРС. На этом фоне доллар слабеет в основных валютных парах. Рубль, как следствие, укрепляется в паре с долларом и слабеет в паре с евро. Данный расклад с более сильной динамикой в паре с долларом и более слабой — в паре с евро может сохраниться на горизонте ближайших недель. Тон предстоящей неделе будет задан исходом ситуации вокруг Мексики. В случае повышения пошлин на импорт США из Мексики рынки рискуют вновь сфокусироваться на опасениях относительно перспектив мировой экономики из-за роста протекционизма. На российскую валюту данные негативные настроения могут транслироваться через возможное снижение цен на нефть. Традиционным фактором поддержки выступят аукционы ОФЗ. Предстоящее в пятницу заседание Банка России вряд ли окажет значимое влияние на рубль. Как итог, рубль продолжит консолидироваться в районе отметки 65 руб./$, пытаясь закрепиться ниже нее.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Ключевым драйвером для рубля по-прежнему считаем внешние условия
На глобальном валютном рынке текущая неделя прошла под знаком общего ослабления доллара по всему спектру валют, чем и смогла воспользоваться основная группа валют развивающихся стран. Пара доллар/рубль вернулась ниже отметки 65 руб./$, и, на наш взгляд, при текущих ценах на нефть и ключевых макропоказателях валютный курс относительно сбалансирован. На горизонте следующей торговой недели в базовом сценарии ориентируемся на диапазон 64,50–65,50 руб./$ и ключевым драйвером для рубля по-прежнему считаем внешние условия.
Антон Покатович, главный аналитик
В краткосрочной перспективе рублю удастся остаться «тихой гаванью»
На будущей неделе состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. С учетом того, что за последнее время представители ФРС США подали рынкам несколько сигналов о возможности смягчения монетарной политики, считаем высоковероятным снижение ключевой ставки Банка России в следующую пятницу на 25 б. п., до уровня 7,5%. Риторика руководства ЦБ, прозвучавшая в ходе ПМЭФ, усилила данные ожидания, что способствует росту рынка ОФЗ и на будущей неделе продолжит оказывать курсу рубля поддержку. Полагаем, что в краткосрочной перспективе рублю удастся остаться «тихой гаванью» в сравнении с другими валютами ЕМ, прогнозный диапазон на неделю — 64,5–66 руб./$.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Рубль прошел пик негативных настроений, но драйверов для его роста пока немного
Российская валюта поддерживается слабым восстановлением спроса на риск развивающихся рынков. Кроме того, интерес к рублевому долгу остается высоким, о чем можно судить по итогам аукционов Минфина и снижению доходностей ОФЗ, спровоцированных, в том числе голубиными заявлениями главы российского Центробанка. Восстановление нефтяных цен также принимается в расчет, однако в меньшей степени, поскольку рубль сейчас реагирует преимущественно на локальные факторы. Глобальное ослабление доллара, базирующееся на укреплении ожиданий снижения базовой процентной ставки в США после слабой статистики по рынку труда за май, поддерживает позиции рубля. В итоге, рубль прошел пик негативных настроений, но драйверов для его роста пока немного.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Поддержку рублю будет оказывать начало налогового периода
Голубиная риторика главы ФРС и возможное снижение учетной ставки для поддержки экономики США приостановило risk-off на финансовых рынках и незначительно ослабило доллар. Давление на рубль частично снижено, однако затягивающиеся торговые противоречия между США, Китаем другими странами все равно будут оказывать давление на курсы валюты стран EM, в том числе и российский рубль. С учетом сокращения поступления валютной выручки при снижении цены на нефть, а также сезонного уменьшения профицита счета текущих операций вкупе с покупками валюты ЦБ для Минфина РФ рубль будет уязвим на следующей неделе. Вместе с этим поддержку рублю будет оказывать начало налогового периода.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
На рубль будут по-прежнему оказывать давление покупки Банком России валюты для Минфина согласно бюджетному правилу.
Настроения на развивающихся рынках улучшаются на фоне сообщения о том, что Вашингтон может отложить введение торговых пошлин на мексиканские товары и на фоне признаков того, что ОПЕК и другие производители могут продлить соглашение о сокращении добычи. Это поддерживает сырьевые валюты, включая рубль, из-за начавшегося роста цены на энергоносители. Важным для внутреннего рынка будет заседание Банка России в конце недели с последующим комментарием о проводимой ДКП. Участники рынка ожидают смягчения ДКП и снижения ключевой ставки до 7,5% с текущих 7,75%. Формально это работает против рубля, сужая процентный дифференциал между ставками в долларах и рублях, однако в данный момент, на ожиданиях смягчения, всю неделю будет подпитываться спрос нерезидентов на ОФЗ. На рубль будут по-прежнему оказывать давление покупки Банком России валюты для Минфина согласно бюджетному правилу.
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