Курс доллара. Прогноз на 10–14 июня

Татьяна Евдокимова, экономист Традиционным фактором поддержки выступят аукционы ОФЗ Слабые данные по рынку труда в США укрепляют ожидания участников рынка относительно скорого снижения ставки ФРС. На этом фоне доллар слабеет в основных валютных парах. Рубль, как следствие, укрепляется в паре с долларом и слабеет в паре с евро. Данный расклад с более сильной динамикой в паре с долларом и более слабой — в паре с евро может сохраниться на горизонте ближайших недель. Тон предстоящей неделе будет задан исходом ситуации вокруг Мексики. В случае повышения пошлин на импорт США из Мексики рынки рискуют вновь сфокусироваться на опасениях относительно перспектив мировой экономики из-за роста протекционизма. На российскую валюту данные негативные настроения могут транслироваться через возможное снижение цен на нефть. Традиционным фактором поддержки выступят аукционы ОФЗ. Предстоящее в пятницу заседание Банка России вряд ли окажет значимое влияние на рубль. Как итог, рубль продолжит консолидироваться в районе отметки 65 руб./$, пытаясь закрепиться ниже нее.

Михаил Поддубский, главный аналитик Ключевым драйвером для рубля по-прежнему считаем внешние условия На глобальном валютном рынке текущая неделя прошла под знаком общего ослабления доллара по всему спектру валют, чем и смогла воспользоваться основная группа валют развивающихся стран. Пара доллар/рубль вернулась ниже отметки 65 руб./$, и, на наш взгляд, при текущих ценах на нефть и ключевых макропоказателях валютный курс относительно сбалансирован. На горизонте следующей торговой недели в базовом сценарии ориентируемся на диапазон 64,50–65,50 руб./$ и ключевым драйвером для рубля по-прежнему считаем внешние условия.

Антон Покатович, главный аналитик В краткосрочной перспективе рублю удастся остаться «тихой гаванью» На будущей неделе состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. С учетом того, что за последнее время представители ФРС США подали рынкам несколько сигналов о возможности смягчения монетарной политики, считаем высоковероятным снижение ключевой ставки Банка России в следующую пятницу на 25 б. п., до уровня 7,5%. Риторика руководства ЦБ, прозвучавшая в ходе ПМЭФ, усилила данные ожидания, что способствует росту рынка ОФЗ и на будущей неделе продолжит оказывать курсу рубля поддержку. Полагаем, что в краткосрочной перспективе рублю удастся остаться «тихой гаванью» в сравнении с другими валютами ЕМ, прогнозный диапазон на неделю — 64,5–66 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Рубль прошел пик негативных настроений, но драйверов для его роста пока немного Российская валюта поддерживается слабым восстановлением спроса на риск развивающихся рынков. Кроме того, интерес к рублевому долгу остается высоким, о чем можно судить по итогам аукционов Минфина и снижению доходностей ОФЗ, спровоцированных, в том числе голубиными заявлениями главы российского Центробанка. Восстановление нефтяных цен также принимается в расчет, однако в меньшей степени, поскольку рубль сейчас реагирует преимущественно на локальные факторы. Глобальное ослабление доллара, базирующееся на укреплении ожиданий снижения базовой процентной ставки в США после слабой статистики по рынку труда за май, поддерживает позиции рубля. В итоге, рубль прошел пик негативных настроений, но драйверов для его роста пока немного.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Поддержку рублю будет оказывать начало налогового периода Голубиная риторика главы ФРС и возможное снижение учетной ставки для поддержки экономики США приостановило risk-off на финансовых рынках и незначительно ослабило доллар. Давление на рубль частично снижено, однако затягивающиеся торговые противоречия между США, Китаем другими странами все равно будут оказывать давление на курсы валюты стран EM, в том числе и российский рубль. С учетом сокращения поступления валютной выручки при снижении цены на нефть, а также сезонного уменьшения профицита счета текущих операций вкупе с покупками валюты ЦБ для Минфина РФ рубль будет уязвим на следующей неделе. Вместе с этим поддержку рублю будет оказывать начало налогового периода.