«Рынок биомедицины довольно рискованный, но очень перспективный»

Рано или поздно биомедицинские компании станут самыми прибыльными для инвесторов в России — в этом убежден генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай. По его словам, уже сейчас интерес бизнеса к этой сфере очевиден, но есть и серьезные сдерживающие факторы. Ведущий «Ъ FM» Марат Кашин обсудил с Михаилом Югаем ситуацию в сфере инновационного здравоохранения в специальной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.

— Я знаю, что вы в хорошем смысле слова обрастаете новыми инвесторами.

— В первую очередь, я должен сказать о тех компаниях, которые вкладываются в проект международного медицинского кластера. Прежде всего, это крупные финансово-инвестиционные группы, группа компаний «Ташир» «АФИ Девелопмент», A&NN Александра Мамута, StrongBow Investment Евгения Туголукова, АФК «Система», с которой мы подписали соглашение о партнерстве, Российский фонд прямых инвестиций. Эти инвесторы вкладывают не столько в сиюминутную прибыль, сколько в будущее развитие, в экономику.

— Какая мотивация у зарубежных компаний, которые заходят на российский рынок? Можно ли говорить, что инвестиции в здравоохранение более безопасны, чем в какую-то другую сферу?

— Сегодня рынок здравоохранения и всей биомедицины довольно рискованный, но он перспективный и рентабельный в долгосрочном периоде. Первое — он сложно просчитывается, потому что весь спрос на качественные медицинские услуги, которые обеспечиваются частным бизнесом, прежде всего, носит скрытый характер. Второе — возврат инвестиций в высокотехнологичную медицину происходит за пределами 10 лет. Бизнес хочет возвращать инвестиции за пять-шесть лет. И третий фактор — высокая регуляторная роль органов государственной власти, которые одним нормативным актом могут полностью поменять картину на рынке. Если говорить про сценарий на ближайшие три года, биомедицина — это рискованный бизнес. Если же говорить 10-20 годах, то рентабельность медицинского и связанного с медициной бизнеса растет. Согласно последним данным Forbes о прибыльности компаний на американском рынке, именно биотехнологические медицинские компании лидируют и по абсолютной прибыльности, и по динамике роста.

— А на Россию этот тренд тоже распространяется?

— В Россию он придет чуть позже, но он 100% будет. Внимание государства приковано к медицине, а это само по себе знак, что отрасль будет динамично развиваться. Причем государство, в свою очередь, декларирует, что готово поддерживать медицину, также направляет в эту сферу поток инвестиций.

— Международный медицинский кластер до сих пор воспринимается как некая большая стройка. Вы уже оказываете медицинские услуги?

— С одной стороны, стройка только начинается. Но у нас уже есть и первые итоги. Открылся первый корпус, в котором начала работать израильская клиника «Хадасса». Это многопрофильный консультативно-диагностический центр, он активно принимает пациентов.

Я, конечно, не могу сказать, что процесс идет идеально. Наш кластер уникальный, и на старте его реализации все вещи было сложно просчитать. Когда писался закон, он основывался на общих вещах и понимании сферы, но он не был проверен на практике. Когда появилась первая реально работающая медицинская организация, мы увидели, что он пока еще на 100% не может обеспечить те условия, которые планировались. Мы сейчас ведем работу по внесению изменений в 160-ФЗ (О международном медицинском кластере), которые, мы надеемся, до конца года дадут возможность абсолютно всем иностранным клиникам из стран ОЭСР работать на условиях, которые и предполагались.

Как я уже сказал, сегодня работает первая клиника. Там есть иностранные специалисты, внедряются иностранные протоколы. У нас уже есть спасенные жизни, идет и образовательный процесс, когда мы по запросу медицинского сообщества разрабатываем и проводим мероприятия с участием иностранных специалистов, реализуем научно-образовательные проекты в Москве, которые являются следствием наших прямых контактов с зарубежными коллегами.