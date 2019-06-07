Пермские журналисты поддержали задержанного коллегу из «Медузы»

Несколько журналистов из Перми устроили одиночные пикеты у здания краевого главка МВД в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, который был задержан в четверг в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об акции пикетирующие журналисты сообщили на своих страницах в соцсетях. Среди них - журналисты медиа-проекта "Четвертый сектор" Анастасия Сечина и Михаил Данилович. Также к ним присоединились еще несколько неравнодушных активистов.

К сообщениям прикреплены фотографии, где господа Сечина и Данилович стоят у здания краевого управления МВД с плакатами и лозунгами "Свободу Голунову". Анастасия Сечина на своем плакате написала, что требует "немедленного освобождения и открытого следствия" в отношении Голунова.

Акции в поддержку Ивана Голунова проходят в нескольких городах. 6 июня журналист «Медузы» был задержан. При досмотре рюкзака, по версии МВД, оперативники обнаружили наркотики. Также запрещённые вещества были найдены в съемной квартире журналиста. Сам господин Голунов говорит, что наркотики ему подбросили.