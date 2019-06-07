«Ленполиграфмаш» получит льготы технопарка

4 июня ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» присвоен статус технологического парка Санкт-Петербурга, говорится в протоколе рабочей встречи, состоявшейся сегодня в рамках ПМЭФ, по итогам и планам работы регионального оператора фонда «Сколково», которым холдинг является с марта 2018 года. Этот статус освобождает предприятие от уплаты налога на имущество (зданий) и земельного налога.

На территории бывших промышленных площадей «Ленполиграфмаш» в Петроградском районе располагается АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и действуют более 100 резидентов — малых инновационных компаний, для которых региональным фондом «Сколково» создан опытно-промышленный комплекс. По указанным в протоколе данным, выручка этих предприятий за 2017 год суммарно составила 5,5 млрд рублей.

Елена Большакова