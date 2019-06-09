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Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Лучшие материалы “Ъ” за неделю

Выбор редакции за 3–9 июня

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Какие трудности возникли с внедрением курортного сбора в регионах, как катастрофа самолета Ан-148 отразилась на работе пилотов, сколько РЖД потратит на закупку новых «Сапсанов» и почему снова начали расти цены на мобильную связь — в подборке “Ъ”.


Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор

Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор

Стартовавший год назад эксперимент по внедрению в регионах курортного сбора идет не так гладко, как надеялись власти. Несмотря на скромную величину сбора, необходимость даже немного доплатить за пребывание на курортах вызывает у отдыхающих раздражение, становится причиной конфликтов и в некоторых случаях приводит к сокращению турпотока. В итоге региональным властям приходится идти на уступки: сокращать размер курортного сбора или вовсе отказываться от его введения.

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Почему десятки пилотов остались без работы

Почему десятки пилотов остались без работы

Как стало известно “Ъ”, прошлогодняя катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье привела не только к гибели 71 человека, разорила компанию АО «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно, но и оставила без работы десятки пилотов по всей стране. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Обжалуя решения Росавиации, пилоты обратились в суды, но их иски были отклонены.

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Александр Габуев о широком потоке китайцев на ПМЭФ и тонкой струйке инвестиций из КНР

Александр Габуев о широком потоке китайцев на ПМЭФ и тонкой струйке инвестиций из КНР

Тысяча китайских бизнесменов и чиновников, приехавшие на форум в Санкт-Петербург, явно поразили воображение хозяев — президент Владимир Путин упомянул об этом, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. Такого нашествия делегатов от одной страны ПМЭФ еще не знал. Чем не свидетельство невероятных высот российско-китайского экономического партнерства? Чем не признак того, что в РФ вот-вот хлынет долгожданный поток инвестиций из Поднебесной?

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Что события на Тяньаньмэнь принесли современному Китаю

Что события на Тяньаньмэнь принесли современному Китаю

4 июня исполнилось 30 лет со дня подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Китае. Руководство КНР считает, что спасло страну от анархии, западные правительства — что Пекин совершил преступление, расстреляв мирных протестующих. В России многие полагают, что именно жесткая линия руководства позволила тогда уберечь Китай от повторения судьбы СССР. “Ъ” разбирался, есть ли связь между событиями 4 июня 1989 года и успехами КНР в последние десятилетия.

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«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Как выяснил “Ъ”, ОАО РЖД потратит €1,1 млрд на закупку 13 новых «Сапсанов» и их техобслуживание в течение 30 лет. Первые поезда выйдут на пути в 2022 году. Сейчас на направлении Москва—Петербург работают 16 «Сапсанов», их заполняемость уже превышает 92%, а в пиковые периоды доходит до 110%. С получением новых составов, монополия планирует заметно интенсифицировать движение «Сапсанов»: по данным “Ъ”, на направлении Москва—Петербург оно участится до 16 пар поездов в будни и 18 в выходные, причем втрое вырастет количество сдвоенных поездов, а на нижегородском направлении запустят три пары поездов в сутки.

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Почему цены на мобильную связь вернулись к росту

Почему цены на мобильную связь вернулись к росту

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 руб., до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review. Данные Росстата говорят о еще большем росте. Операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, для чего они постепенно отказываются от ценовых войн в регионах, поясняют аналитики.

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Почему в Шереметьево возник коллапс с выдачей багажа

Почему в Шереметьево возник коллапс с выдачей багажа

Как выяснил “Ъ”, многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». По мнению собеседников “Ъ”, в результате аэропорт оказался не готов к росту пассажиропотока со стартом высокого сезона. Шереметьево планирует набрать за месяц еще 250 грузчиков, но эксперты опасаются, что на это потребуется больше времени.

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