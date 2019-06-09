Лучшие материалы “Ъ” за неделю

Как выяснил “Ъ”, ОАО РЖД потратит €1,1 млрд на закупку 13 новых «Сапсанов» и их техобслуживание в течение 30 лет. Первые поезда выйдут на пути в 2022 году. Сейчас на направлении Москва—Петербург работают 16 «Сапсанов», их заполняемость уже превышает 92%, а в пиковые периоды доходит до 110%. С получением новых составов, монополия планирует заметно интенсифицировать движение «Сапсанов»: по данным “Ъ”, на направлении Москва—Петербург оно участится до 16 пар поездов в будни и 18 в выходные, причем втрое вырастет количество сдвоенных поездов, а на нижегородском направлении запустят три пары поездов в сутки.

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