В Петербурге построят онкологический центр за 15 млрд рублей

Госкорпорация Ростех построит в Санкт-Петербурге центр паллиативной медицины поликлинический корпус и лучевой блок для лечения онкозаболеваний. Объем инвестиций в их создание превысит 15 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, соглашение о намерениях в этом направлении подписано в ходе ПМЭФ-2019. Проект будет реализован в Колпинском районе города, на территории Петербургского клинического онкологического диспансера.

Финансирование проекта будет осуществлять холдинг «Швабе» за счет собственных и привлеченных средств.