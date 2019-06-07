«Наша деятельность меняется, нельзя оставаться в том же поле» Николай Андреев, генеральный директор ЗАО «Сбербанк АСТ»— в интервью «Ъ FM»

Электронная площадка для закупок Сбербанк АСТ начала применять блокчейн, вскоре будут использоваться и «облачные» технологии. Об этом рассказал генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев. Как компания действует в рамках крупной экосистемы? Как оптимизируется процесс закупок? Эти и другие вопросы с Николаем Андреевым обсудил экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов.

— Все говорят об экосистеме Сбербанка и многие за этим следят. Как это будет трансформироваться? Как вы себя позиционируете в рамках этого тренда внутри Сбербанка, какое место и какую роль вы будете занимать?

— Мы считаем и давно над этим работаем, что для усиления нашей основной деятельности, а именно закупки и продажи, необходимо масштабно взаимодействовать практически со всеми действующими подразделениями и дочерними обществами Сбербанка. Приведу пример — если бы мы варились в собственном соку и не рассматривали бы системы киберугроз, не взаимодействовали с подразделениями информационной безопасности, то мы были бы открыты перед угрозами. Если бы мы не взаимодействовали с корпоративным блоком и не создавали совместные финансовые продукты, такие, как банковские гарантии, то не заботились бы так о малом и среднем бизнесе, как заботимся сейчас. Если бы мы не взаимодействовали с нашим подразделением маркетинга, мы бы, наверное, хуже продвигались.

В принципе, таких примеров быть может очень много. Из последних примеров, например, могу назвать, что много «дочек», появившихся недавно, уже в тесном контакте с нами, в частности, это «Сбер лигал». С ней мы взаимодействуем по легальным вопросам.

— То есть с точки зрения законодательства, обеспечения сделок?

— Да, обеспечение конфликтных ситуаций и так далее. Конечно, у нас есть профильные собственные подразделения, и эти синергии лишь усиливают наше влияние.

— Общая система госзакупок, то есть общая система торговой площадки, как-то претерпела видоизменения в связи с цифровыми веяниями и новыми технологиями? Каким-то образом сейчас ваша деятельность меняется?

— Меняется, безусловно. Нельзя оставаться в том же поле, что мы и были. Мы собираемся использовать новые технологии из тех, которые сейчас на слуху. Например, блокчейн мы уже используем.

— А каким образом?

— В некоторых наших программах по продаже недвижимости вставлена эта технология.

— Как это работает? Просто все этим интересуются, но никто не понимает, не щупал, грубо говоря, руками, а вы уже используете эти технологии. Как они работают?

— Это работает так, что те материалы, которые используются в продажах, не могут быть фальсифицированы на надежность. Если говорить о таких высоких технологиях, как «облачные», то мы тоже будем сейчас полноценно встраиваться в эту технологию, потому что она соответствует современным нормам защиты в случае Сбербанка. В принципе, мы на острие всех технологий, много читаем, думаем, слушаем.

— С точки зрения эффективности для банка это действительно приносит какой-то, так сказать, плюс, увеличивает прибыль, увеличивает выручку?

— За счет создания экосистемы достигается некоторая синергия, и это выгодно всем сторонам процесса. Например, корпоративный блок занимается продажами. Он входит в территории там, где представлена широко работа территориальных банков Сбербанка. Мы входим в эти же территории с другими целями. Мы занимаемся кросс-продажами, и таким образом усиливаем влияние на общую растущую аудиторию.

— В рамках нацпроектов какую роль выполняет ваша площадка?

— Нацпроекты — это одна из наших любимых тем сейчас, потому что мы видим, что наши инициативы могут быть подхвачены. Мы занимаемся поддержкой соответствующих регуляторов в подготовке каких-то методических и законотворческих моментов. Система обучения, которую мы построили, помогает это распространять на территорию страны в тех регионах, где мы представлены. Собственно говоря, я думаю, что в настоящий момент это методологическая помощь и эффективные закупки в тех приоритетных направлениях, где участвуют нацпроекты.

— Каковы перспективы для этого направления, по вашему мнению?

— Мы видим их а создании таких ударных кластеров, в том числе в закупках, для того чтобы эти закупки становились более прозрачными, чтобы они были более эффективными. И методические: взять хотя бы пример по уменьшению сроков закупок. Мы видим в этом нашу приоритетную задачу, отработать методически так, чтобы эти сроки были гораздо более быстрыми, чем в целом по 44-ФЗ.