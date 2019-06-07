«Акрон» модернизирует мощности предприятий в Новгородской области

Группа «Акрон» модернизирует мощности своих предприятий на территории Новгородской области — агрегата «Аммиак-4», «Карбамид-6», агрегатов аммиачной селитры и сложных удобрений (азофоска). Кроме того, компания намерена реализовать на территории региона инвестиционные проекты на территории региона на сумму 14,3 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в текущем году будут запущены агрегаты по производству азотной кислоты и установка гранулирования гранулирования карбомида.