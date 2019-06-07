Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова побеседовала с дизайнером и декоратором Мариной Бессоновой и выяснила, какие интерьеры не выходят из моды.

Интерьерные дизайнеры всего мира, и Россия не исключение, во многих своих интерьерах стремятся добиться «парижского шика». А добиться его искусственно очень сложно, ведь это живое пространство — квартира или дом, который буквально живет своей жизнью, в нем есть ощущение того, что его обставляли не одномоментно, что он обрастал с годами разными предметами и аксессуарами. Что книга лежит на кофейном столике рядом с креслом потому, что хозяин привык ее тут читать, а не «для интерьера».

Такая квартира вне тенденций, и ее дизайн не создан в попытке следовать тенденциям. Эта попытка — не следовать тенденциям — вообще хороший тон в интерьерном дизайне. Но то, что не надо тенденциям слепо следовать, вовсе не означает, что их не надо знать, чтобы брать некоторые на вооружение при оформлении пространств. Все как в моде: знайте, что модно, носите то, что идет лично вам, и выбирайте то, что подходит данному конкретному интерьеру.

О тенденциях 2019-го мы поговорили с дизайнером и декоратором Мариной Бессоновой. В мебельном дизайне в моде остается midcentury modern.

«Midcentury не отпускает никого. И если midcentury раньше мы искали на блошиных рынках, на аукционах или особенных выставках, то сейчас в Милане, заходя на стенд тех же Cicotti, ты видишь, что фабрика, которая всю жизнь работала с орехом и достаточно строгой колористикой кабинетов, предпочитает midcentury колористику. Это сложные лазурные глянцевые лаки и вообще лак».

Еще одно веяние моды у флагманов итальянского дизайна — сотрудничество с модными (не в смысле фэшн, а в смысле трендовыми) дизайнерами.

«Minotti делает второй раз коллекцию с японцами Nendo, француз Кристоф Делькур — приглашенный дизайнер Minotti в том числе… Cassina купила права или на каких-то тонких условиях начала производить кресла Жана Нере, которые были созданы для Чандигарха, индийского города, который мечтал обустроить Ле Корбюзье».

Часть средств от продажи этих кресел будет идти в фонд Ле Корбюзье. Благотворительность, экологическая и социальная ответственность — вообще в интерьерном дизайне тема модная. Та же Cassina показала на Миланском салоне эко-кожу из кожуры яблок, которую придумал Старк. Пока это прототипы, но, видимо, скоро войдет в продуктовую линейку.

Старк, уверена госпожа Бессонова, вообще вне моды. Вещи, которые он создал десять, двадцать лет назад до сих пор смотрятся актуально.