«Ленэнерго» подключит к электросетям город-спутник «Южный» и ИТМО Хайпарк

Город-спутник Южный и ИТМО Хайпарк будут подключены к электросетям «Ленэнерго». Произойдет это в 2021 году. Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ подписали правительство Петербурга, ПАО «Ленэнерго», АО «ИТМО Хайпарк» и ООО «Город-спутник «Южный».

Согласно «дорожной карте», в ближайшие дни управляющая компания ИТМО Хайпарка и девелопер города-спутника — компания «Старт Девелопмент» должны будут обратиться в «Ленэнерго» с заявлениями на технологическое присоединение. Для этого будет произведена корректировка инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» с включением в нее средств на проектирование и строительство подстанции для этих объектов. Для подключения к сетям следующих очередей «Южного» Смольный рассмотрит возможность включения в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Петербурга дополнительных источников питания.