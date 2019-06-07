12 июня на телеканале «Вся Уфа» пройдёт телемарафон!

С 11 утра в прямом эфире нашего канала зрителей «Всей Уфы» ждёт яркая праздничная программа.

Мы подготовим для вас актуальные новости. Также вы станете свидетелями прямых включений из парков и с активных площадок города. Главы районов города расскажут о том, что нового в их муниципалитетах. Кроме того, вы сможете увидеть фильмы и программы о нашей столице: «Из Уфы с любовью» и «Почётные граждане Уфы». Мы расскажем о самых главных событиях в городе! Не пропустите телемарафон «От Всей Уфы — с любовью!» 12 июня, весь день с 11 часов утра! Телеканал «Вся Уфа» — мы ближе!

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