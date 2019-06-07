В Красном Селе изменилась схема движения в районе строительства нового путепровода

В связи с началом работ по возведению подпорной стенки и подходов к строящемуся путепроводу в рамках второго этапа транспортного обхода Красного Села на участке от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе, в данной локации изменилась схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В частности, если раньше водители двигались в объезд будущего путепровода — от Летней улицы до границы работ по проспекту Ленина, то теперь им предложено следовать по прямой — по проспекту Ленина под путепроводом, уточнили в КРТИ.

В настоящий момент на объекте переустраиваются инженерные коммуникации. По участку проспекта Ленина — от Летней до Авиационной улицы в двух слоях завершено асфальтирование.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что участок транспортного обхода Красного Села достроят к концу сентября этого года. Стоимость работ на этом участке составляет 3,14 млрд рублей. Общая сумма второго этапа строительства объекта оценивается в 299,3 млн рублей.