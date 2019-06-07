Ростовская область вошла в десятку регионов с наибольшим числом преступлений

По итогам января—апреля 2019 года Ростовская область заняла шестое место среди регионов России по числу зарегистрированных преступлений. Об этом сказано в статистическом сборнике Генпрокуратуры РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Всего за указанный период в Ростовской области было зарегистрировано 19,44 тыс. преступлений, что на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регион занял первое место по росту зафиксированных случаев мошенничества. Их количество увеличилось на 979 случаев (+53,8% к аналогичному периоду 2018 года). Кроме того, Ростовская область стала второй по росту зарегистрированных преступлений террористического характера. С начала 2019 года зафиксировано семь случаев, показатель увеличился на 40%. Кроме того, в регионе количество тяжких преступлений выросло на 21,2%, до более чем 3 тыс. случаев. На 4% увеличилось количество преступлений средней и небольшой тяжести. Чуть более чем на 1% выросло количество правонарушений экономической направленности.

Кристина Федичкина