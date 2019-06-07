В деле липецкого «Эксстроймаша» появился еще один обвиняемый

В рамках расследования дела о хищении средств почти 2 тыс. дольщиков руководством ОАО «Эксстроймаш» управление СКР по Липецкой области предъявило обвинение директору по строительству компании. Сергею Ельчанинову вменяют покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из сообщения СКР следует, что топ-менеджер «подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 129 млн руб. реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК “Европейский”»: «Деньги планировалось вывести из оборота ОАО “Эксстроймаш” в полном объеме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы». По версии следствия, помешать хищению могло банкротство предприятия. Обвиняемый признал вину и написал явку с повинной, сейчас он задержан. Напомним, под домашним арестом уже находится бывший гендиректор компании Сергей Тонких, заочно избрана мера пресечения в виде ареста председателю совета директоров компании Михаилу Захарову и его бывшей супруге Олесе. Господа Захаровы находятся в международном розыске.

Подробнее об деле «Эксстроймаша» — в материале “Ъ-Черноземье” «“Эксстроймаш” не вытягивает долю».

Олег Мухин