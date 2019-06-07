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Фото: пресс-служба ЦРПТ

«Основной целью является сокращение доли нелегального оборота в стране»

Глава ЦРПТ Михаил Дубин — в интервью «Ъ FM»

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Нужна ли в России обязательная маркировка товаров? Поможет ли она в борьбе против теневого оборота? Эти вопросы ведущий «Ъ FM» Марат Кашин обсудил с главой Центра развития перспективных технологий Михаилом Дубиным в специальной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.


— Очень много споров ожесточенных идет вокруг обязательной маркировки. И, тем не менее, уже маркируются определенные виды товаров, этот список будет расти. Нужны обязательные маркировки в России?

— Мы только что подписали соглашение о государственно-частном партнерстве. Правительство назначило ЦРПТ оператором Единой национальной системы маркировки. Поэтому, на мой взгляд, ожесточенные споры, о которых вы говорили, все остались в прошлом. Теперь мы перешли к следующему этапу — наверное, более важному для всех и каждого — реализации.

Верю ли я в то, что это необходимо? Над этим проектом работает очень яркая команда. Вообще, это один из наиболее, наверное, командных проектов, с которыми я сталкивался. И без искренней уверенности в том, что это благое дело, мы бы не оказались сейчас на этом этапе.

И напомню: основной целью является сокращение доли нелегального оборота в стране.

Есть три группы основных выгодоприобретателей: потребитель, государство и бизнес. Для потребителя это защита жизни и здоровья, возможность узнать про товар больше, в том числе и через приложение, которое мы делаем. Для «белого» бизнеса это, в первую очередь, возможность увеличить долю рынка и заработать больше. Мы надеемся, что в недалеком будущем для бизнеса будет открыт доступ к информации, которая есть в системе и это, собственно, подстегнет производительность труда через автоматизацию во всей отрасли. Для государства — фискальный эффект: повышение собираемости налогов и сборов.

— На примере маркировки меховых изделий подтверждается ваш тезис, что для «белого» бизнеса это выгодно? Пока все равно это воспринимается как некий новый налог, который не принесет никаких доходов, одни затраты?

— Надо смотреть на реальные цифры. Декларируемый объем оборота вырос больше чем в десять раз в единицах продукции, повысилась собираемость таможенных платежей однозначно. С другой стороны, есть определенные аспекты, связанные конкретно с шубами — там есть лица, которые ведут деятельность по упрощенной системе налогообложения, и, таким образом, не все налоги, которые можно было бы собрать, поступают в бюджет. Тем не менее, это, очевидно, будет исправлено.

Также важная особенность той системы, которую сейчас по факту уже мы запустили — контроль выбытия на кассе. Каждая единица продукции контролируется от ввода в оборот до выбытия из оборота. И здесь призываю не ограничиваться затратами на маркировку только у производителя, потому что есть большой позитивный эффект по всей цепочке. Производитель получает долю рынка, его прибыль существенно превосходит затраты на маркировку. Но есть еще оптовое звено и есть розница. Так вот за счет внедрения электронного документооборота будет расти автоматизация. Автоматизация всегда ведет к повышению производительности труда и очевидно снижает издержки. Это означает, что потенциала для роста цен на самом деле нет, а есть выгода как для потребителя, так и для бизнеса.

— Есть недорогие товары, дешевые в производстве, и маркировка может занимать примерно такую же долю затрат — например, маркировка делает недорогие лекарства в два раза дороже. Потребитель это почувствует?

— Нет, лекарственные средства — это отдельная, крайне важная, социально значимая группа товаров. Понимая это, как оператор, мы вкладываем свои дополнительные ресурсы в оснащение всех медицинских организаций в стране устройствами, так называемыми «регистраторами выбытия» — это аналог касс, который не позволяет вбрасывать в повторный оборот лекарства, купленные для больниц. Мы знаем, что, к сожалению, сейчас есть случаи, когда лекарства, дорогостоящие в том числе, купленные за бюджетные средства для больниц, оказываются каким-то магическим образом в аптеках. Вот это будет невозможно. Таких устройств свыше 250 тыс. Мы за свой счет их изготавливаем, ставим и обслуживаем в течение всего срока ГЧП — это 15 лет. А с другой стороны, услуга маркировки лекарственных средств из списка жизненно важных по цене ниже 20 руб. оказывается бесплатно, чтобы не было влияния на конечную потребительскую цену.


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