Tele2 подготовил сеть к началу лета: оператор увеличил покрытие на побережье и в горном кластере.

Также улучшение связи коснулось отелей, санаториев и торговых центров.

Техническая служба Tele2 Краснодар провела масштабную работу по улучшению качества сети на Черноморском побережье – в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Адлерском, Лазаревском, Темрюкском, Туапсинском, Хостинском районах – и горном кластере Большого Сочи.

В результате, число базовых станций с поддержкой 4G в регионе выросло на 10%. Большая часть из них уже введена в эксплуатацию.

Накануне курортного сезона сетевая инфраструктура была оптимизирована и настроена с учетом предполагаемых высоких нагрузок и повышенного количества пользователей. Работа над качеством связи затронуло также ключевые объекты сферы гостеприимства – в ближайшее время будут запущены базовые станции, обеспечивающие улучшенное покрытие в отелях Radisson Blu Resort & Congress Centre, Hyatt Regency Sochi, Golden Hills, «Азимут», «Камелия», санатории «Беларусь», оздоровительном комплексе «Дагомыс», всероссийском детском центре «Орленок», а также сочинском ТРЦ «МореМолл».

Михаил Шелков, технический директор краснодарского филиала Tele2:

«Ежегодно Краснодарский край становится местом отдыха сотен тысяч наших абонентов. И конечно, они делятся в сети фотографиями и видео-впечатлениями из отпуска, поэтому нагрузка на сеть в летние месяцы значительно увеличивается. Исходя из потребностей абонентов – мест скопления, маршрутов передвижения и прочих данных, которые мы получаем на основе Big Data – техническая служба улучшает сетевую инфраструктуру, чтобы сделать отдых для гостей нашего края еще более комфортным. Примечательно, что стройка коснулась не только побережья, но и горного кластера, который, несмотря на окончание горнолыжного сезона, остается популярным туристическим местом».