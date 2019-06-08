«Россия — важный рынок для Bayer»

Bayer планирует локализовать в России 50% своих препаратов. Как заявил в интервью «Ъ FM» генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ Нильс Хессманн, это произойдет к 2025 году. Какие лекарства концерн планирует производить совместно с петербургским предприятием «Полисан»? И почему он приостановил локализацию онкологического препарата Nexavar в России? Эти и другие вопросы с Нильсом Хессманном обсудил ведущий «Ъ FM» Марат Кашин.

— Bayer активно развивает сотрудничество с петербургским производителем «Полисан». Расскажите об этом, как обстоят дела с этим проектом?

— Мы рады сотрудничать с компанией «Полисан», партнеры демонстрируют высокий уровень качества производства, и это ключевое требование для нашей локализации в России. Мы работаем с «Полисаном» по двум направлениям: первое — это радиология, и второе — это кардиология. Коль скоро по радиологии мы начали сотрудничество раньше, то уже была выпущена коммерческая партия одного продукта, запуск другого препарата мы планируем на следующий год.

Что касается кардиологии, то мы планируем локализацию Xarelto, который является одним из ключевых препаратов в кардиологии в России. мы начали процесс локализации Xarelto позже, поэтому выпуск коммерческой партии ожидается к 2022 году. Исходя из ранее полученного позитивного опыта работы с «Полисаном», мы планируем расширять сотрудничество по Xarelto. У нас сейчас есть три дозировки Xarelto, и по одной из них мы зарегистрировали ещё одно показание: для лечения ишемической болезни сердца или заболеваний периферических артерий. На данный момент мы обсуждаем возможность расширения объема производства вместе с «Полисаном».

— В СМИ были сообщения, что приостанавливается локализация производства онкологического препарата, очень важного и знакомого всем, — Nexavar. Напомните, пожалуйста, с чем это связано? Каково ваше отношение к этому событию?

— Мы планировали локализацию продукта Nexavar, который используется для лечения онкологических заболеваний, и это длительный процесс, он потребовал от нас много времени для получения финансирования, для получения всех одобрений. В период, когда мы хотели начать локализацию совместно с «Полисаном», компания «Натива» выпустила дженерик нашего продукта, когда патент на оригинальный препарат ещё действует . Вывод на рынок дженерика до истечения срока действия патента на референтный препарат - это совершенно явное нарушение наших прав на интеллектуальную собственность. Поэтому нам сейчас необходимо подождать, посмотреть, как будут развиваться события, в этой связи наш план был временно приостановлен.

Для России важно получить комплексное решение по данному вопросу. Мы сожалеем, что ввиду ослабления защиты прав на интеллектуальную собственность возникают подобные сложности. И дело в том, что нарушаются не только права Bayer, нарушаются права семи компаний, помимо Bayer. Также важно отметить, что все остальные проекты по локализации производства Bayer в России в работе.

— Вы надеетесь на благополучное решение этой проблемы здесь в России для вас?

— Да, конечно, мы рассчитываем, что ситуация разрешится. Но мы видим, что процесс непростой. Однако же мы рассчитываем, что, в конце концов, найдётся эффективное решение. Россия- важный рынок для Bayer. В наших планах локализовать производство 50% нашего портфеля продуктов к 2025 году и для этого для нас важно сохранить доверие и надёжность.