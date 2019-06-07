«Квадра» планирует поставить СИБУРу 12 млн кубометров пара

ПАО «СИБУР Холдинг» и «Квадра» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума договор о поставках до 2028 года на воронежский завод СИБУРа тепла и пара. Речь идет о более 13 млн Гкал тепловой энергии и 12 млн кубометров теплоносителя в паре. Таким образом, энергией могут быть обеспечены новые мощности предприятия по производству СБС-полимеров. За счет расширения выпуск этой продукции может увеличиться с 85 до 135 тыс. т в год.

Подробнее о расширении производства на воронежской площадке СИБУРа — в материале “Ъ-Черноземье” «Собрали все полимеры».

Олег Мухин