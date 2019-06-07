В Ростове чиновника Кировской районной администрации осудили на 3,5 года за взятку

10 июня, понедельник
Бывшего специалиста первой категории сектора инспектирования администрации Кировского района Ростова Александра Балычева осудили на 3,5 года колонии общего режима за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Кировский районный суд установил, что в 2017 году подсудимый получил от предпринимателей взятку в 200 тыс руб., и взамен пообещал не привлекать их к административной ответственности. Заключенного взяли под стражу после оглашения приговора. После отбывания срока он 2,5 года не сможет работать в органах местного самоуправления.